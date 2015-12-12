От субботы до субботы. От Байдена до Барны

Американский вице-президент преподал украинским политикам урок эффективной риторики. Олег Барна доказал эмпирическим путем, что и один парламентарий может нащупать слабое место у премьера. Адепты "зрады" получили очередной повод для возмущения ситуацией.

Визит Джо Байдена в чем-то оправдал, а в чем-то — даже превзошел ожидания украинского политикума. Вице-президент США был по-хорошему размашист в заявлениях и произнес с трибуны Верховной Рады сильную политическую речь, которой дал понять, что отечественная политическая элита не должна потерять шанс превратить Украину в успешную страну. При этом заокеанский гость воздержался от публичного озвучивания фамилий украинских высокопоставленных лиц, гневящих Вашингтон. Штаты, судя по всему, стремились показать, что Украина не осталась один на один с Россией, не став педалировать тему недовольства темпами и качеством осуществляемых в нашей стране преобразований.

Призыв американского вице-президента к официальному Киеву выполнить Минские договоренности лучше, чем Россия, с одной стороны, вызывает недоумение. С другой — только подчеркивает, что в Вашингтоне рассматривают нашу страну как часть большой внешнеполитической игры с Россией. Пока наша страна играет роль соломенного бычка, в боку которого застряла лапа агрессивного российского медведя. И далеко не очевидным выглядит рецепт выполнения Минских договоренностей, если обстрелы и провокации на линии соприкосновения продолжаются, а на дипломатическом фронте прорывов и вовсе не наблюдается.

Развитие ситуации не помешало Арсению Яценюку имитировать отчет о деятельности Кабинета министра за год в рамках "часа правительства" в традиционную парламентскую пятницу. Арсений Петрович обрушивал на слушателей поток бодрых заявлений, который прервал малопарламентским способом Олег Барна, депутат-мажоритарщик от БПП. Он попытался вынести главу правительства в неизвестном направлении, но его попытка была остановлена парламентариями-"фронтовиками". Попытка отчета оказалась смазанной, Барну исключили из пропрезидентской фракции, а фракция "Народного фронта" в тот же день отправилась на Банковую с призывами жить дружно, словно подписанное год назад коалиционное соглашение предполагает иной формат отношений между его участниками.

Тактически Яценюк, вероятно, выиграл, но эта победа выглядит непродолжительной. Правительству предстоит нешуточная битва за принятие изменений в Налоговый кодекс и утверждение бюджета-2016, что в условиях коалиции натянутых отношений выглядит весьма проблематично. К тому же на минувшей неделе о своей отставке заявил не только министр информационной политики Юрий Стець (этот шаг был ожидаемым), но и министр инфраструктуры Андрей Пивоварский вместе с заместителями. Похоже, Кабмин снова окажется на перекрестке политический торгов. И дружеский поцелуй главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера для Арсения Петровича может оказаться нефартовым.

Тем временем адепты "зрады" получили новый повод для поднятия волны, поскольку Петр Порошенко сменил постоянного представителя Украины при ООН. Проработавший намного дольше положенного срока Юрий Сергеев отозван, на его место назначен Владимир Ельченко, которого в соцсетях оперативно обвинили едва ли не в сотрудничестве с Виктором Януковичем. Последний, кстати, объявился на голубых экранах страны с обещанием вернуться в украинскую политику. Стоит ли удивляться, что послужной список Ельченко, уже бывшего постпредом при ООН в 1997—2000 годах, оказался никому не интересен — информационный компонент гибридной войны не предполагает внимания к фактам.