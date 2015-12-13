Эксперт рассказал, кто "заказал" главаря стахановских боевиков Дремова

Заказчиком убийства главаря "народной милиции "ЛНР" Павла Дремова мог быть его заместитель Евгений Борщевский по кличке "Борщ", который подарил Дремову джип, в котором тот и погиб.

Об этом сообщил луганский активист, представитель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в Facebook.

"По информации непосредственно с места событий, аналитическим отделом ГИ "Правое дело" установлена фамилия заказчика убийства Дремова — Евгений Борщевский, заместитель атамана, человек из его ближайшего окружения", — отметил он.

По данным активистов, Борщевский по кличке "Борщ", 1983 года рождения, проживает в Стаханове, на момент ликвидации Дремова находился в Луганске, где имел ряд встреч с руководством спецслужб "республики".

"Именно Борщевским был подарен Дремову джип Land Rover, в котором и была заложена взрывчатка. Взрыв был настолько мощный, что вынесло все двери и сиденья автомобиля, а также крыша. Водителя мощной взрывной волной выбросило из салона, а сам Дремов скончался на месте", — сообщил Снегирев.

В свою очередь советник главы МВД Шкиряк в своем Facebook 13 декабря сообщил: Дремова уничтожили российские спецслужбы. На очереди — "дуэт" донецких террористов "Гиви" — "Моторолы".

"На самом деле, решение об их ликвидации давно согласовано с руководством российских спецслужб, но пока его выполнение отложено. Видимо, эти два моральные уроды почувствовали что-то и теперь пытаются демонстрировать лояльность" Москве и Захару ( главарь боевиков Александр Захарченко — ред.). Но мне кажется, эо уже не поможет, они являются для российских военных на Донбассе лишним балластом. Я думаю, что вопрос об их ликвидации — время и подходящая ситуация", — написал Шкиряк.

Ранее Шкиряк сообщал, что террорист Дремов имел давний, очень серьезный и открытый конфликт со ставленником Кремля Плотницким и его террористической бандой ЛНР.

По его словам, Дремов и его "казаки" открыто обвиняли Плотницкого в коррупции, хищении российской "гуманитарной помощи" и других злоупотреблениях.

"Учитывая то, что банда террориста Дремова, которая контролирует оккупированный Первомайск, полностью вышла из-под контроля как Плотницкого, так и российских эмиссаров, в ФСБ приняли решение о его физической ликвидации, чтобы не мешал", — отметил он.

Как известно, 12 декабря в ЛНР заявили о гибели "командира шестого отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции" Павла Дремова.

Также боевики заявили, что рассматривают несколько версий гибели Дремова, одна из них - "диверсионно-террористическая группа", которая якобы была заброшена из Украины