Эксперт рассказал, кто "заказал" главаря стахановских боевиков Дремова

Заказчиком убийства Дремова мог быть его заместитель по кличке "Борщ".
Заказчиком убийства главаря "народной милиции "ЛНР" Павла Дремова мог быть его заместитель Евгений Борщевский по кличке "Борщ", который подарил Дремову джип, в котором тот и погиб.
Об этом сообщил луганский активист, представитель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в Facebook.
"По информации непосредственно с места событий, аналитическим отделом ГИ "Правое дело" установлена фамилия заказчика убийства Дремова — Евгений Борщевский, заместитель атамана, человек из его ближайшего окружения", — отметил он.
По данным активистов, Борщевский по кличке "Борщ", 1983 года рождения, проживает в Стаханове, на момент ликвидации Дремова находился в Луганске, где имел ряд встреч с руководством спецслужб "республики".
"Именно Борщевским был подарен Дремову джип Land Rover, в котором и была заложена взрывчатка. Взрыв был настолько мощный, что вынесло все двери и сиденья автомобиля, а также крыша. Водителя мощной взрывной волной выбросило из салона, а сам Дремов скончался на месте", — сообщил Снегирев.
В свою очередь советник главы МВД Шкиряк в своем Facebook 13 декабря сообщил: Дремова уничтожили российские спецслужбы. На очереди — "дуэт" донецких террористов "Гиви" — "Моторолы".
"На самом деле, решение об их ликвидации давно согласовано с руководством российских спецслужб, но пока его выполнение отложено. Видимо, эти два моральные уроды почувствовали что-то и теперь пытаются демонстрировать лояльность" Москве и Захару ( главарь боевиков Александр Захарченко — ред.). Но мне кажется, эо уже не поможет, они являются для российских военных на Донбассе лишним балластом. Я думаю, что вопрос об их ликвидации — время и подходящая ситуация", — написал Шкиряк.
Ранее Шкиряк сообщал, что террорист Дремов имел давний, очень серьезный и открытый конфликт со ставленником Кремля Плотницким и его террористической бандой ЛНР.
По его словам, Дремов и его "казаки" открыто обвиняли Плотницкого в коррупции, хищении российской "гуманитарной помощи" и других злоупотреблениях.
"Учитывая то, что банда террориста Дремова, которая контролирует оккупированный Первомайск, полностью вышла из-под контроля как Плотницкого, так и российских эмиссаров, в ФСБ приняли решение о его физической ликвидации, чтобы не мешал", — отметил он.
Как известно, 12 декабря в ЛНР заявили о гибели "командира шестого отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции" Павла Дремова.
Также боевики заявили, что рассматривают несколько версий гибели Дремова, одна из них - "диверсионно-террористическая группа", которая якобы была заброшена из Украины