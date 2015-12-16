"Архив Януковича" в Генпрокуратуре пока не видели

На сегодняшний день Генпрокуратура ещё не получала материалы от МВД.
Генеральная прокуратура Украины на сегодняшний день ещё не получала материалы от МВД по найденному "архиву Януковича", заявляет прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
"Если действительно все бумаги, о которых сегодня заявил Аваков, придут к нам, то мы однозначно изучим эти документы. И если они действительно представляют собой доказательную базу по преступлениям, которые сегодня инкриминируются Виктору Януковичу, то мы однозначно их приобщим к материалам дела", — сказал он на брифинге в среду в Киеве.
Ранее на заседании Кабмина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что удалось найти архивы документов бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его семьи, которые помогут расследовать совершавшиеся ими преступления.
"У нас в руках один из самых больших архивов Виктора Федоровича Януковича: оригиналы документов на Межигорье, оригиналы документов и проводки по МАКО, личные документы Януковича — удостоверения, оборотные счета ряда компаний, в том числе зарубежных", — сказал Аваков на заседании Кабмина.
Напомним, полиция и фискалы обнаружили крупнейший архив семьи Януковича.