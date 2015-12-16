"Архив Януковича" в Генпрокуратуре пока не видели

Генеральная прокуратура Украины на сегодняшний день ещё не получала материалы от МВД по найденному "архиву Януковича", заявляет прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Если действительно все бумаги, о которых сегодня заявил Аваков, придут к нам, то мы однозначно изучим эти документы. И если они действительно представляют собой доказательную базу по преступлениям, которые сегодня инкриминируются Виктору Януковичу, то мы однозначно их приобщим к материалам дела", — сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Ранее на заседании Кабмина министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что удалось найти архивы документов бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его семьи, которые помогут расследовать совершавшиеся ими преступления.

"У нас в руках один из самых больших архивов Виктора Федоровича Януковича: оригиналы документов на Межигорье, оригиналы документов и проводки по МАКО, личные документы Януковича — удостоверения, оборотные счета ряда компаний, в том числе зарубежных", — сказал Аваков на заседании Кабмина.

Напомним, полиция и фискалы обнаружили крупнейший архив семьи Януковича.