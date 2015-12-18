Российский журналист о "плане Путина": РФ потерпит военное поражение в течение нескольких дней

Если президент РФ Владимир Путин попытается развязать "горячую" войну с Западом, Россия в несколько дней потерпит поражение и понесет тяжелые потери.

Об этом известный российский журналист Саша Сотник написал в Facebook.

"У правящей "элитки", собственно, выбор невелик: либо устроить "переворотик сверху" с пышными похоронами "внезапно и безвременно ушедшего от нас лидера", либо — шандарахнуть бомбочкой и обречь Россию на ведение "горячей войны", — считает журналист.

По его мнению, и то и другое — плохо: "Первый вариант лишь оттянет крах выстроенной системы, потому что все будет сыпаться одновременно и сразу: "карма" наработана такая, что меняй портрет или не меняй — она настигнет все равно. Второй — просто чудовищный, ибо при его реализации Россия потерпит военное поражение в течение нескольких дней. С жертвами, кровищей, тотальным страхом".

"Но это — два реальных сценария, как мне видится. Ничего хорошего перед нами не маячит. Мрак или трэш. Третьего не дано. "План Путина" у них был, видите ли. Ну, накурились всей страной, обдолбались так, что дымом заволокло все родимые просторы. И что теперь делать? И ведь не спрячешься. Все в одной безумной больничке находимся: и вменяемые, и психи. А "главврач" бродит по коридору и скальпелем поигрывает. Обострение у него — тоже "плановое"", — откровенно издевается над властями Сотник.

"Из ваты — в жесть. Господи, как же все это надоело...", — подытожил журналист

Напомним, ранее Сотник сообщил, что власти Москвы готовятся к "глобальному шухеру" — приказывают ЖЭСам закупать генераторы для домов и доукомплектовывать бомбоубежища.