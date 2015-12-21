Санкции России против Украины нарушают Минские соглашения — Еврокомиссия

Введение Россией санкций против Украины нарушает Минские договоренности о разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом заявила еврокомиссар Сесилия Мальмстрем, сообщают РИА Новости.

"Что касается объявления президента Путина, было совершенно ясно, что это приведет к тому, что с 1 января льготные условия, существовавшие между Россией и Украиной, будут приостановлены. Это явное нарушение того, что было сказано, в том числе, в Минском соглашении", — сказала еврокомиссар.

В коммюнике, опубликованном Еврокомиссией по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и ЕС по поводу зоны свободной торговли, говорится, что санкции являются элементом политического давления России на Украину и Евросоюз.

"Указ президента (РФ Владимира) Путина от 16 декабря 2015 года, приостанавливающий действие норм зоны свободной торговли в отношении Украины, добавил элемент политического давления и противоречит условиям, обозначенным в минских заявлениях по участию в трехсторонних переговорах", — говорится в коммюнике ЕК.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, Украина и Россия были близки к решению спорных вопросов по экономической части Ассоциации между Украиной и ЕС, но российская сторона не проявила гибкости на переговорах и заняла жесткую позицию.

Напомним, политолог Сергей Таран сообщал, что продление Евросоюзом санкций против России означает, что Минские соглашения выиграет Украина.

21 декабря Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.