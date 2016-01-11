Боевики 21 раз обстреляли силы АТО: украинским воинам пришлось ответить огнем в Широкино

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе, боевики 21 раз применяли оружие против силовиков. Больше половины таких эпизодов зафиксировано в темное время суток.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Возле временно оккупированного Донецка боевики из стрелкового оружия вновь обстреляли наши позиции в районе Опытного и южнее Авдеевки.

Под обстрел из такого же оружия попал и один из наших опорных пунктов возле Старогнатовки, на Мариупольском направлении. Кроме того, неподалеку от Мариуполя боевики открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям в Широкино. Украинские защитники вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия.

Наши позиции в районе Зайцево, Майорска и Ленинского, севернее Горловки, бандиты обстреливали из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Восточнее, возле Луганского, кроме пулеметов, враг применил еще и автоматические станковые гранатометы.

В сторону Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей, противник сделал несколько выстрелов из запрещенного Минскими договоренностями вооружения танка.

Российско-террористические войска не нарушали условия прекращения огня лишь на Луганщине.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на Донбассе боевики стянули под населенные пункты Калиново и Коммуна запрещенное Минскими договоренностями вооружение.