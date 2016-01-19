В штабе АТО подсчитали, сколько раз за сутки боевики обстреливали силовиков

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 47 раз обстреливали опорные пункты украинских силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны ситуация остается напряженной.

"Боевики продолжают обстрелы наших позиций, применяя при этом, кроме стрелкового оружия, минометы, гранатометы и бронетехнику", — отметили военнослужащие.

По их данным, неспокойно было на Донецком направлении. "Из стрелкового оружия и гранатометов сепаратисты обстреливали опорные пункты неподалеку Марьинки, Песков, Авдеевки и шахты Бутовка", — добавили в штабе.

Между тем на Мариупольском направлении снова обострилась обстановка в Широкино. "По нашим бойцам, которые держат там позиции, противник вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України