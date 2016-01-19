Ситуация на Донбассе улучшилась, "режим тишины" боевики нарушили 11 раз

Сегодня, 19 января, ситуация в зоне проведения АТО существенно улучшилась. Однако, пророссийские бандиты не придерживались режима "полной тишины". С начала суток зафиксировано 11 случаев обстрелов позиций сил АТО, которые произошли на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным военных, в районе Светлодарск дуги боевики из стрелкового оружия обстреляли наши позиции неподалеку Новгородского и Зайцево.

В окрестностях временно оккупированного Донецка, противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Песок и шахты Бутовка. Неподалеку Опытного по нашему опорному пункту "работал" снайпер.

Ранее в штабе АТО отмечали, что в течение минувших суток на Донбассе боевики 47 раз обстреливали опорные пункты украинских силовиков из разного оружия.