В СБУ рассказали, как на Донбассе под псевдовыборы боевики сколачивают "КПСС"

На оккупированной территории Донбасса создаются политические системы, которые должны стать основными "провластными партиями" ДНР/ЛНР.

За них люди должны будут голосовать в случае вероятных местных выборов, заявил ZN.UA руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов.

Он отметил, что "партии" будут подчиняться главарям боевиков Александру Захарченко и Игорю Плотницкому. Речь идет о так называемых общественных объединениях "Донецкая республика" и "Мир Луганщине".

По его словам, принудительное вступление в эти организации является условием приема людей на работу, в частности это касается "госслужащих".

"При этом для создания видимости демократии на случай проведения местных выборов расширяется ряд фейковых и подконтрольных общественно-политических структур. Так, на территории ДНР уже функционирует "Республиканская партия Донбасса", общественные движения "Союз левых сил Донбасса" и "Союз добровольцев Донбасса". На территории ЛНР зарегистрированы организации "Луганский экономический союз", "Народный союз", "Луганский округ Донских казаков ВВД", "Фронт освобождения", "Единая русская земля", "Военное сообщество Луганщины", "Союз коммунистов Луганщины" и "Луганская гвардия". На базе бывших региональных ячеек КПУ созданы "Компартия ДНР" и "Компартия ЛНР", которые фактически подчиняются Коммунистической партии РФ", — подчеркнул Маликов.

Глава АТЦ заявляет, что основными модераторами политических процессов на оккупированных территориях на сегодня являются спецслужбы Российской Федерации, а на соответствующие нужды используются, в частности, средства Януковича, Клименко и Захарченко, в свое время выведенные из Украины.

"Большое внимание отводится и идеологической обработке населения. Как известно, на территориях ЛНР и ДНР запрещено вещание украинских телеканалов, в конце 2015 г. в ЛНР выдано распоряжение о запрете 117 украинских интернет-ресурсов, а в ДНР провайдеров обязали ограничить доступ к 25 украинским сайтам. Еще один механизм влияния на общественное мнение — заказные социологические исследования, проводимые подконтрольными структурами, которые подтверждают поддержку главаря ДНР Александра Захарченко на уровне 65—67%, а также превалирующее негативное отношение населения к украинским СМИ, политическим партиям и т.п.", — подчеркнул Маликов.

Напомним, ранее военный журналист рассказал, что ЛНР и ДНР хотят слить в одну клоаку "Новороссии".