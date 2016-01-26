Прокуратура обвинила Семенченко в незаконном получении офицерского звания

Главная военная прокуратура подозревает бывшего командира батальона специального назначения "Донбасс", депутата Верховной Рады Семена Семенченко в незаконном получении воинского звания.

Об этом говорится в определениях Печерского райсуда Киева от 21 января, сообщает Ukranews.com.

Одним из решений суд предоставил прокуратуре доступ к документам Центризбиркома (постановлению №2189) которым ЦИК признал Семенченко избранным депутатом Рады.

Также прокуратуре разрешено изъять документы с оригиналами подписи Семенченко, а именно: его автобиографию, заявления и справку от командира воинской части №3027.

Другим решением суд предоставил прокуратуре доступ к личному делу депутата в аппарате Рады, а именно: к документам, которые содержат образцы его подписи.

В текстах судебных решений указано, что Главной военной прокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что 13 августа 2015 года должностными лицами Вышгородского районного военного комиссариата Киевской области составлен и выдан заведомо ложный официальный документ, а именно: временное удостоверение офицера запаса гражданину Семенченко.

Прокуратура заявляет, что в августе 2014-го комбат использовал заведомо поддельные документы, в частности временное удостоверение офицера запаса на свое имя путем предоставления их должностным лицам воинской части №3027 для принятия его на военную службу в военном резерве.

Согласно данным управления персонала Генштаба Вооруженных сил Украины, Семенченко до назначения на должность в воинскую часть №3027 не состоял на учете офицеров (офицеров запаса) ВСУ и первичного воинского звания никогда не получал.

Кроме того, прокуратура расследует факт похищения 14 сентября 2014 года около села Новые Петровцы Киевской области военнослужащими воинской части №3027 (батальон специального назначения "Донбасс") своего бывшего сослуживца. Он был обнаружен лишь 12 декабря 2014 года.

Напомним, 28 октября 2014 года Семен Семенченко стал депутатом Верховной Рады как 2-й номер в списке "Самопомочі".