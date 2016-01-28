Европейский суд отменил санкции против Азаровых, Клюева, Арбузова и Ставицкого

Сегодня суд ЕС, расположенный в Люксембурге, "разморозил" активы против экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея против Европейского совета, а также по делам экс-вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и экс-главы Администрации президента Украины Андрея Клюева.

Об этом говорится в решении суда, текст которого е6сть в распоряжении "Европейской правды".

Суд установил, что должностные лица не могут быть подвергнуты санкциям только потому, что в третьей стране начато предварительное расследование их действий.

Поэтому все без исключения активы этих лиц, арестованы в ЕС, должны быть "разморожены"

Решение суда не является окончательным - проигравшая сторона, может его обжаловать.

Необходимо отметить, что юридически решение суда ЕС не означает отмену существующих санкций. Это связано с особенностями санкционного механизма: Совет ЕС ежегодно принимает новые санкции, которые каждый раз надо оспаривать заново. Таким образом, в четверг был отменен исключительно тот арест, который действовал с марта 2014 по март 2015 года.

Сейчас (по 5 марта 2016 года включительно) действует следующее решение Совета ЕС, которое сейчас находится на рассмотрении суда в Люксембурге.

Формально Совет ЕС может продлить на следующий год новую волну санкций несмотря на вынесенное решение, но такое решение может тянуть политические последствия для стран-членов ЕС и их отношений с судебной властью Евросоюза.