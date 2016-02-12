После статьи о зяте экс-регионала Бойко журналистке стали угрожать расправой

Журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских угрожают после публикации статьи о бизнесе депутата от "Оппозиционного блока", экс-регионала Юрия Бойко.

Об этом Бердинских написала на своей странице в Twitter.

Журналистка рассказала, что ей прислали смс с угрозами расправы.

"Кристина, еще один высер в журнальчиках о Киевгазе и твой памятник будет стоять рядом с памятником Гонгадзе", — написано в присланном журналистке сообщении. Бердинских сообщила, что "полиция уже работает с этим".

НВ, где работает журналистка, напомнило, что в журнале №2 от 22 января 2016 года вышел большой материал Кристины Бердинских о бизнесе экс-регионала Юрия Бойко. В статье упоминается и компания "Киевгаз", которой руководит зять главы "Оппозиционного блока" Сергей Горовой, являющийся зятем Бойко.

вот эта смс. полиция уже работает с этим. pic.twitter.com/S5yirwLzNL — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 12 февраля 2016

Напомним, ранее сообщалось, что экс-регионал Александр Ефремов заказал новый загранпаспорт и хочет "свалить из Украины навсегда".

Фото: @berdynskykh_k.