Коалиции хватает голосов для работы Рады — зампредседателя регламентного комитета

Заявления лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко о том, что парламентская коалиция прекратила свое существование и якобы начался отсчет времени для формирования новой коалиции, не соответствуют действительности.

Об этом заявил первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник.

Он отметил, что коалиция "Европейская Украина" продолжает свою работу и насчитывает в своем составе достаточное количество народных депутатов.

"Депутатская фракция Радикальной партии, хотя в свое время делала политическое заявление о выходе из коалиции, однако, никаких практических действий во исполнение этих заявлений не осуществляла. Никаких документов в Аппарат Верховной Рады данная фракция не подавала", — сказал Пинзеник.

"Коалиция" Европейская Украина "работает в конституционном составе и отсутствуют какие-либо основания утверждать о прекращении ее деятельности", — подчеркнул заместитель председателя регламентного комитета.

Он также добавил, что выход фракций "Батьківщина" и "Самопоміч" из состава коалиции не отразятся на ее деятельности.

"У нас хватает голосов для принятия необходимых для страны решений", — резюмировал Пинзеник.