Обстановка на Донбассе остается неспокойной: боевики 57 раз обстреляли силы АТО

Ситуация в зоне проведения АТО остается неспокойной, хотя количество обстрелов по сравнению с прошлыми сутками уменьшилось. Зафиксировано 57 обстрелов позиций ВСУ, из них на донецком направлении — 46 и 11 — на мариупольском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Позиции украинских войск вблизи Зайцево, Лозового, Майорска, Луганского, Троицкого и Песок российские террористы обстреляли из гранатометов различных калибров и крупнокалиберных пулеметов.

Из зенитной установки ЗУ-23 вели огонь по позиции вблизи Луганского.

По опорных пунктах украинских войск в районе Марьинки, Лебединского и Павлополя боевики вели огонь из гранатометов различных калибров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около 20.00 террористы открыли неприцельный огонь из миномета и выпустили по украинским опорным пунктам вблизи Опытного 6 мин. А по позициям на шахте Бутовка, в районе Авдеевки и Песок российские боевики вели огонь из разных калибров и крупнокалиберных пулеметов.

С полуночи активность противника значительно уменьшилась и зафиксировано 2 обстрелы позиций ВСУ из стрелкового оружия близ Марьинки и Песок.

Напомним, ранее в ОБСЕ отмечали, что на временной захваченной части Донбасса боевики мешали работать наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, не пустив в ряд населенных пунктов.

Військове телебачення України