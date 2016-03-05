Итоги недели. Десант в Брюсселе, сватанье в Киеве и пустышка в Париже

Нардепы в Брюсселе получили прекрасный повод задуматься над эффективностью своей работы. Яресько продолжают сватать на роль главы правительства под аккомпанемент утверждений Яценюка, что в Украине все хорошо. Встреча министров иностранных дел Нормандской четверки в Париже прогнозируемо завершилась безрезультатно.

Обмен опытом законотворчества в Брюсселе оказался несколько более драматичным, чем ожидали многочисленные представители Верховной Рады, прилетевшие в политическую столицу Евросоюза. Им пришлось не только выслушать замечания Пэта Кокса, взявшегося за нелегкую миссию привести украинский парламентаризм к цивилизованным нормам. Экс-президент Европарламента удивился не только "законопроектному цунами", но и слабой работе профильных парламентских комитетов, от которых во многом зависит качество принимаемых нормативных актов. Хотя Владимир Гройсман публично отрицает наличие в Украине политического кризиса, заявления его однопартийца и лидера крупнейшей парламентской фракции Юрия Луценко разили нездоровым алармизмом и поспешностью, которая вряд ли уместна при разрешении политического кризиса.

Украинские политики не приобрели в последнее время способность просчитывать ситуацию на пару шагов вперед. Они так и не осознали, что вояж шести десятков слуг народа (пусть и на европейские средства) в Брюссель в обществе был воспринят неоднозначно. А решение Европейской Комиссии разделить процедуру получения безвизового режима Украиной и Грузией — вызовет не "серьезную обеспокоенность", а нарастающее раздражение не только активистов, но и обычных граждан, уставших от манипуляций и передергиваний слуг народа. У тех, кто называет себя слугами народа, в остром дефиците категория сопричастности к общественным процессам, что в итоге приводит к углублению политического кризиса. Им невдомек, что провал с получением безвизового режима, ставшего эрзац-заменителем реальных успехов на пути евроинтеграции, может быть использован для катализации общественного недовольства. И вина будет возложена вовсе не на Жана-Клода Юнкера, без обиняков прогнозирующего нашей стране путь в ЕС и НАТО длиной с треть человеческой жизни.

Тем временем в Киеве продолжаются закулисные кадровые торги, во многом определенные отчетливо выраженным президентским нежеланием объявлять досрочные парламентские выборы, на которых БПП-"Солидарность" может потерять не парламентскую прописку, а статус партии власти. Поэтому пространство для маневра серьезно сужено. Вот и приходится политическим лидерам уговаривать Наталью Яресько стать премьер-министром (техническим насколько это возможно) и заинтересованно наблюдать за попытками Олега Ляшко сделать радикалов обладателями золотой акции при переформатировании коалиции или в процессе ее оптимизации.

Самым эффективным парламентарием себя проявила Надежда Савченко, с достоинством в одиночку дающая бой российскому "правосудию", слуги которого требуют для украинского офицера 23 года лишения свободы. Савченко не только подчеркнула, что считает себя невиновной, но и отказалась от перспективы обмена на ГРУшников Ерофеева и Александрова, находящихся в киевском СИЗО. Она продолжает бороться за свою свободу практически в одиночку, но 9 марта лозунг "Свободу Надежде Савченко" прозвучит по всей Европе.

Лидеры Старого Света тем временем пытаются урегулировать конфликт на Донбассе путем оказания давления на Украину. По крайней мере, и Франк-Вальтер Штайнмайер, и Жан-Марк Эро выступили на уходящей неделе с пожеланием провести местные выборы на неконтролируемых украинскими властями районах Донбасса в первой половине 2016 года. Что даст подобная имитация всенародного волеизъявления, кроме галочки в политических планах Берлина и Парижа — непонятно. Украинские дипломаты подчеркивают, что для проведения выборов первоочередным является вопрос безопасности и восстановления контроля над границей. Не стоит удивляться бесплодности очередного раунда переговоров министров иностранных дел Нормандской четверки — противоречия между Киевом и Москвой становятся все более и более очевидными, как и откровенное нежелание Кремля выполнять Минские договоренности.