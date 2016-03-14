Парламент должен вернуть 50 миллиардов активов Януковича на оборону Украины — Пашинский

Верховная Рада завтра должна проголосовать законопроект о возвращении активов Януковича в пользу обороноспособности страны.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время заседания Согласительного совета, сообщает пресс-служба НФ.

"Это лакмусовая бумага, кто завтра не будет голосовать за этот законопроект, все слова о заботе, о защите будут без всякого смысла. Поскольку есть впечатление, что половина политикума уже являются акционерами этих активов. Речь идет о 50 миллиардах гривен на оборону, повышении социальных стандартов, речь идет о том, что общество от нас требует забрать эти деньги. И сейчас мы услышим кучу демагогии, почему этого нельзя делать, почему нужно подождать и в конце вернуть Януковича", — сказал Пашинский.

"Фракция" Народного фронта", наш комитет подробно информируют всех коллег, что этот закон будет принят", — добавил Пашинский.