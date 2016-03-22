Скандал на судилище над Савченко: зал закрыли для журналистов, но снова запустили "титушек"

В зал суда в Донецке Ростовская области РФ, где второй день оглашается приговор украинской летчице Надежде Савченко, разразился скандал.

Об этом пишет адвокат Савченко Николай Полозов на своей странице в Twitter.

"В зал опять завели провокаторов, как вчера. В куртках, под которыми майки с принтами. Пока сидят тихо", — написал Полозов.

"В суде скандал. Журналистов, кроме двух украинских и федеральных российских каналов не пускают в зал. А "титушек" запустили", — сказал Полозов, добавив, "титушек" из зала не вывели, судья Степаненко продолжает оглашение приговора.

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