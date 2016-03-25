В России позлорадствовали над Савченко: будет петь в мордовской колонии

Украинская летчица Надежда Савченко, которую приговорили к 22 годам колонии, будет отбывать наказание в мордовской колонии.

Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, пишет Интерфакс со ссылкой на Вести FM.

"Пока обмена не произошло, если эта девушка приедет в какую-нибудь одну из мордовских колоний, я думаю, что она будет одним из активных участников художественной самодеятельности. Единственное, что я думаю, постояльцам этих колоний может не понравиться ее репертуар", — сказал Маркин.

По его мнению, сам судебный процесс Савченко ее адвокаты и сторонники превратили в шоу, пишет ТАСС.

"22 года достаточно, чтобы человек одумался и исправился, может быть", — сказал Маркин.

"Мы видели танцы, голодание, сухие и полусухие. Причем при всем этом человек выглядит потрясающе. Кровь с молоком. Это все смешно", — заявил Маркин.

Он также отметил, что следствие собрало достаточно доказательств для вынесения Савченко обвинительного приговора.

Напомним, в Кремле признали, что судьбу Савченко может решить только Путин.

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