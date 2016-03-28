Луценко назвал ГПУ полумафиозным генеральным могильником: завтра Рада проголосует за отставку Шокина

Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что во вторник, 29 марта, Верховная Рада должна проголосовать за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу БПП сообщает УНИАН.

"По предложению президента генпрокурор Украины, утратив общественную поддержку, написал заявление об отставке, — отметил он. — Он ушел в отставку, и эта отставка во вторник должна быть проголосована".

По словам Луценко, "президент будет готов к внесению следующего кандидата согласно своим полномочиям сразу после решения этого вопроса".

Лидер фракции заметил, что "Шокин многое сделал для прокуратуры, начав ее реформирование. Но эту закостенелую систему изменить изнутри невозможно".

По его убеждению, "реформу этого полумафиозного генерального могильника не может провести никто, кто бы ни был прокурором".

"Я думаю, что это должен сделать человек со стороны, который имеет личное и политическое мужество разрушить эту взаимосвязанную систему круговой поруки", — подчеркнул Луценко. По его словам, Шокин – один из тех, кто делал принципиальные шаги, но, тем не менее, недостаточные, чтобы люди почувствовали серьезные изменения.

Луценко также отметил, что планирует подготовить проект закона, "благодаря которому Генеральная прокуратура сможет на законных основаниях через Генеральную инспекцию вычистить собственные ряды от коррупционеров, провести конкурс, а результаты этого конкурса должен подписать новый Генеральный прокурор, которого поддержит общество".

Ранее "Главред" сообщал, что 16 февраля Порошенко призвал Шокина подать в отставку. В Раде зарегистрирован проект постановления о даче согласия на увольнение его с должности генпрокурора.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.