Порошенко рассказал о возможности назначения Ахметова и Бойко на оккупированный Донбасс

Руководители государственных администраций оккупированной части Донецкой и Луганской областей должны быть избраны местными жителями этих регионов, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он заявил во время брифинга в Краматорске, отвечая на вопрос о том, могут ли быть назначены руководителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинский бизнесмен Ринат Ахметов или лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, передает УНИАН.

"Если Бойко или Ахметов выиграют выборы, они будут руководить этими районами. Никакого указывающего перста, назначающего руководителей, не будет", — подчеркнул Порошенко.

Также президент акцентировал, что на пост руководителя отдельных районов Донецкой и Луганской областей может претендовать любой гражданин Украины, "не замаравший руки в крови".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Администрации президента Борис Ложкин отрицал возможность назначения руководителями на Донбассе Рината Ахметова и Юрия Бойко.