В Генпрокуратуре хотят допросить посла США в Украине

Американского посла Джеффри Пайетта, обладающего дипломатическим иммунитетом, может допросить Генеральная прокуратура Украины.

Об этом заместитель генпрокурора Юрий Столярчук заявил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, допросить могут и заместителя генпрокурора — прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе в рамках расследования о якобы пропавших средствах, выделенных правительством США на реформу ГПУ.

"Если следователь убедится сам, и убедит процессуального руководителя, что ситуация экстраординарная, что надо услышать мнение посла Пайетта,… то в чем проблема? Если есть какие-то предостережения, посоветуемся… с генпрокурором… Но в чем проблема допросить господина Пайетта?", — сказал Столярчук, который также считает необходимым допросить Сакварелидзе.

"Он один из тех, кто подписывал документы. Как без Сакварелидзе с этим разобраться? Следователь обязан допросить, будь это замгенпрокурора или президент", — подчеркнул замглавы ГПУ.

Сакварелидзе, в свою очередь, в очередной раз напомнил, что эти средства непосредственно Генпрокуратуре не выделялись, также выразил готовность оказать максимальную помощь следствию

"Пускай допрашивают меня, американцев, отвечающих за это все, ЕС, британское посольство. Я предлагал объяснить им, как работает эта система", — возмутился Сакварелидзе.

Напомним, ранее Сакварелидзе рассказал о чистках в ГПУ по делу "бриллиантовых прокуроров".