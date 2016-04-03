Эксперт объяснил, почему Запад не позволит Украине начать наступление на Донбассе

Разрыв дипотношений с Россией, как того добиваются ряд депутатов Верховной Рады, переведет российско-украинские отношения и конфликт на Донбассе в непредсказуемую фазу, но при этом Запад не позволит Украине начать наступление.

Об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду".

"Складывается ощущение, что у некоторых людей в Раде отказывают тормоза и напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. К позиции Запада можно относиться критически, но она заключается в том, чтобы сдержать агрессию России и добиться деэскалации конфликта на Донбассе, чтобы вернуть РФ в переговоры, и чтобы эта фаза экспансии в Европе была остановлена. Разрыв дипотношений с Россией переведет российско-украинские отношения и конфликт на Донбассе в непредсказуемую фазу. Это какое-то коллективное помешательство группы депутатов в парламентском комитете…", — говорит эксперт-международник

"На мой взгляд, даже позиция ряда экспертов, предлагающих не разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, является разумной. Ведь нарушение этого договора со стороны России в плане непризнания границ является для Украины важным фактором для отстаивания своей правоты и доказательством того, что действия России деструктивны и нарушают международное право", — напомнил Толстов.

"Если мы сейчас разорвем соглашения, то следующим шагом станет блокирование энергетического транзита в Европу. То есть это разрушение фактически всех моментов, дающих возможность Украине непосредственно влиять на урегулирование конфликта с Россией", — говорит директор Института политанализа и международных исследований.

"Не знаю, на что рассчитывают авторы законопроекта. Ведь военного поражения России на Донбассе не будет, поскольку Запад не позволит Украине начать наступление, так как не будет способен гарантировать безопасность. То есть никаких положительных результатов это иметь не будет", — посетовал эксперт.

Он заметил, что если комитет ВР по иностранным делам принял этот законопроект, то документ все-таки попадет в сессионный зал: "Но шансов на то, что произойдет коллективное помешательство всех депутатов, нет. На это не следует рассчитывать".

"Думаю, что этот демарш, как точка зрения группы депутатов, не будет иметь максимальный деструктивный эффект. Но не следует забывать о том, что у нас в Москве нет посла. Представьте, что будет в случае, если будет отозвано посольство… Это будет прекращением вообще всех официальных каналов и контактов. Другое дело, что они не особо работают. По сути, это будет значить приближение к признанию состояния войны с Россией", — считает политолог.

"Опасения, которые высказывают депутаты от БПП, по поводу последствий разрыва дипотношения с Россией совершенно справедливы. Если дипотношения будут разорваны, то все переговоры будет возможно вести только через посредников. Так, например, было в Грузии, когда она разорвала дипломатические отношения с Россией, — тогда все контакты осуществлялись при посредничестве Швейцарии", — резюмировал Сергей Толстов.

Напомним, политический аналитик Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду", почему Россия должна быть рада разрыву дипотношений с Украиной.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Разрыв дипотношений с Россией: риски и преимущества для Украины".