Эксперт о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе: Россия греется на этом огне

Россия заинтересована в активизации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Ереваном и Баку, потому что энергетические проекты, которые идут через Азербайджан, не выгодны Москве.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Замороженный" конфликт может взорваться в любой момент, когда одна из сторон почувствует в себе силы, — в этом, собственно, и состоит опасность таких конфликтов. Нагорный Карабах — это типичный "замороженный" конфликт. Его эскалация может произойти в любой момент, как только одна из сторон почувствует изменение баланса сил либо просто из-за провокации, когда какая-то мелочь приводит к вспышке боев", — рассказал эксперт.

"Сейчас такой момент наступил для Нагорного Карабаха. С одной стороны, Азербайджан укрепил свою армию и пытается показать, что он в состоянии освободить некоторые территории. С другой — Армения заручилась поддержкой России и хочет нанести такой удар, после которого Азербайджан и думать перестанет о Нагорном Карабахе. Так что тут двойная заинтересованность в эскалации — и у одной стороны, и у другой. Тем не менее, пока что конфликт не разросся до больших масштабов, хотя может в любой момент и достичь их", — считает политаналитик.

"Россия в данном случае заинтересована в войне, потому что энергетические проекты, которые идут через Азербайджан, в том числе при участии Туркменистана и других стран Средней Азии, не выгодны ей. А любая серьезная дестабилизация сразу становится угрозой, в том числе для транзитных энергетических маршрутов. Россия сейчас выступает в роли поджигателя войны: она поставляет оружие, как Армении, так и Азербайджану. Мы совершенно четко видели, что российские поставки вооружения идут одновременно обеим сторонам. То есть Россия поощряет и разжигает этот конфликт. Недавно было принято решение об очередной поставке оружия на 200 миллионов долларов Армении. Недавно, в прошлом году, было принято аналогичное решение о поставках оружия Азербайджану. Россия просто греется на этом огне", — считает Палий.

По его мнению, Турция в данной ситуации может поддержать Азербайджан, помогая проводить учения азербайджанских военных, а также производить льготные закупки турецкого оружия (а в Турции, кстати, делается очень неплохое оружие, и в больших количествах): "Но в то же время прямое участие Турции в данном конфликте вряд ли возможно. Это война через своих союзников. Так Азербайджан, чувствуя поддержку Турции, может действовать более решительно".

"Сейчас идет период локальных боев в Нагорном Карабахе, то есть без участия всех вооруженных сил Армении и Азербайджана. Есть большая вероятность того, что конфликт снова "заморозят", ведь стороны добились своих целей. Азербайджан захватил несколько небольших пунктов — стратегически важных горных точек, высот, а также показал, что он теоретически может освобождать бо́льшие территории. Армения отразила в основном эту атаку и показала, что способна делать это и впредь. По сути, статус-кво сохранен, с небольшими территориальными достижениями Азербайджана, которые не играют слишком большой роли, но демонстрируют, что военное разрешение конфликта теоретически возможно", — резюмировал Александр Палий.

Напомним, по данным ООН, во время активизации боев в Нагорном Карабахе, погибли 33 человека, а более 200 получили ранения.