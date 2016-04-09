Эксперт об угрозе наступления боевиков на Донбассе: решение будут принимать в Москве

Слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что на Донбассе может начаться масштабное наступление боевиков и российских военных, не лишены оснований. Однако для него нужны время и боеприпасы, поэтому решение о наступлении будет приниматься в Москве.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал на чате в "Главреде".

"Ситуация в Донбассе неопределенная. Потому что там сосредоточены первый и второй "армейские корпуса" ВС РФ, насчитывающие до 40 тыс. человек — это мощная армия", — подчеркнул эксперт.

"Во-вторых, на границах Украины Россия держит до 70 тыс. войск. С одной стороны, подготовить наступление возможно, но для этого потребуются определенное время и поставки боеприпасов.

В-третьих, потенциальная возможность наступления есть, поскольку задача Путина по Украине не выполнена.

В-четвертых, имея военный контингент на Донбассе и на границах, российская сторона держит Киев в напряжении. Вопрос — будет ли наступление? Это политическое решение, которое будет приниматься в Москве", — говорит директор Института политического анализа и международных исследований.

"Исходя из этого, есть три важных момента, на которые нужно обращать внимание. 1. Новое наступление возможно при определенных обстоятельствах. 2. Заявления о возможном наступлении со стороны украинских чиновников удерживают общество в напряжении и готовности к новым неприятностям и неожиданностям. 3. Чем слабее будет Украина, и чем больше будет конфликт внутри власти в Киеве, тем выше вероятность нового наступления", — резюмировал Сергей Толстов.

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" эксперт объяснил, почему Запад не позволит Украине начать наступление на Донбассе.