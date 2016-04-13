Пророссийские олигархи руками марионеток ведут грязную кампанию против Яценюка —"Народный фронт"

Пророссийские олигархи с помощью политических марионеток и фриков вроде Сергея Каплина ведут грязную кампанию и дискредитируют премьера Арсения Яценюка и его политическую силу.

Такое заявление сегодня сделали депутаты "Народного фронта" на брифинге в парламенте.

"В прошлом году было подано обращение авторства известного популиста, прихвостня Левочкина Сергея Каплина о якобы даче взятки премьер-министру Арсению Яценюку и фракции "Народный фронт" за назначение руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Владимира Ищука. Это не соответствует действительности, это полная ложь, потому что все знают, как этот концерн в этом правительстве занимает проукраинскую позицию — отстаивает украинские интересы, ограничивает влияние российских СМИ, и это не нравится так называемым "попередникам, — сказал народный депутат Дмитрий Сторожук.

Он подчеркнул, что олигарх Сергей Левочкин продолжает борьбу за влияние на концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения и занимается распространением клеветнической информации.

"Хочу обратиться к генеральному прокурору немедленно закрыть это дело, потому что за целый год по этому представлению не велись никакие процессуальные действия, там нет никаких признаков преступления. Это означает, что ГПУ уже должна открыть производство против заявителя за заведомо ложные сведения, которые очерняют честь и достоинство государственной публичной личности", — сказал Сторожук.

По его словам, фракция "Народный фронт" уже обратилась в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением против Каплина и отдельно попросила провести внутреннюю проверку в ГПУ.

В свою очередь присутствующий на брифинге первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук отметил, что очень печально, что депутат Каплин направляет свою работу на распространение лжи, тем самым отвлекая Генпрокуратуру от расследования важных дел.

"Деятельность и правительства, и "Народного фронта" такова, что подтверждено положительными делами, положительными голосованиями за законы, приближающими нашу страну к Евросоюзу. Поэтому бы я советовал очень осторожно относиться к подозрительным заявлениям Каплина, из которых видны аватары Сергея Левочкина", — сказал Тетерук.