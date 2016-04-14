Савченко о процессе ее освобождения: возможно, моя смерть будет иметь значение

Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, незаконно осужденная в России, не верит в скорейшее позитивное разрешение вопроса ее освобождения и не верит политикам, отвлеченно занимающихся своими проблемами.

Об этом она написала в письме, обнародованном ее адвокатом Николаем Полозовым в Facebook.

"Если сухая голодовка не ни на что не влияет, то, возможно, моя смерть будет иметь значение", — процитировал прощальные слова украинки адвокат.

Также, по его словам, с завтрашнего дня, 15 апреля, она отказывается от анализов и обследований российских врачей, будет продолжать сухую голодовку без динамического наблюдения.

"С учетом состояния ее здоровья, у нее есть четыре, максимум пять дней", — добавил Полозов.

Также он сообщил о результатах сегодняшней встречи с подзащитной после более чем пяти часов ожидания, на которую так и не пустили сестру Надежды Веру.

"Как я и предполагал, весь день Надежду накачивали внутривенными вливаниями. Она показала руки — все исколото, живых вен нет. Врачи искали вены даже на ногах. Состояние здоровья плохое. Конечно, капельница повлияла на результаты анализов, кровь стала менее вязкой, но это паллиатив", — добавил он.

По словам Полозова, "дефицит воды в организме на девятый день сухой голодовки уничтожает внутренние органы Надежды. Общее состояние сказывается на ее настроении. Эмоциональный фон крайне негативный".

"Надежда очень ждала сегодняшней встречи с сестрой Верой, после которой собиралась принимать сложные решения. Боюсь, что отказ начальника СИЗО допустить Веру послужит катализатором для принятия Надеждой этих решений". — подчеркнул адвокат.

Более того, отметил он, после многодневного давления и требований, сотрудники ФСИН сегодня передали консулам результаты анализов, которые брали у Надежды в понедельник и сегодня. Их передадут врачам в Украине для экспертного заключения.

В свою очередь, Вера Савченко запросила объяснений от начальника СИЗО-3 относительно причин отказа в свидании с Надеждой.

Напомним, в конце марта Донецкий городской суд Ростовской области России приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы, решение уже вступило в силу. Позже летчица возобновила сухую голодовку.