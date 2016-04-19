Дипломат назвал начальную цель вторжения России на Донбасс

Начальная цель вторжения России на Донбасс заключалась в том, чтобы беспорядки на востоке Украины спровоцировали распад страны.

Об этом экс-посол Великобритании в Российской Федерации Эндрю Вуд заявил в интервью Апострофу.

По его словам, Кремль, как минимум, рассчитывал заручиться поддержкой в Одессе и Харькове, что обеспечило бы ему совсем другой плацдарм.

"Вышло по-другому, и теперь Путин оказался в изоляции. Потому что многие из его окружения понимают, что после Крыма вторжение на Донбасс было ошибкой", — отметил собеседник журналистов.

Напомним, ранее Эндрю Вуд заявил, что первыми, кто могут и должен осудить президента РФ Владимира Путина за его преступления в Украине, являются россияне. Ознакомиться с его мнением можно здесь.