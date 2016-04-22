Адвокат раскрыл, на что Путин хочет обменять освобождение Савченко

Президент России Владимир Путин надеется обменять освобождение незаконно осужденной украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко на ослабление введенных против страны санкций.

Об этом адвокат нашей соотечественницы Николай Полозов сообщил в эфире "5 канала".

В то же время он уточнил, что политически вопрос освобождения украинки решен.

"Сейчас главный вопрос — когда именно это произойдет, ведь российская сторона может затянуть соответствующий процесс", — считает юрист.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что они с главой РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора согласовали алгоритм освобождения Надежды Савченко.