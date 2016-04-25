Волонтер рассказал, почему в армии бардак, откаты, а Генштаб занимается "носками и трусами"

Генштаб и Минобороны дублируют обязанности друг друга. Генштаб должен заниматься боевой подготовкой и ведением войны, а не поставкой в армию трусов и носков.

Об этом сказал военный эксперт, волонтер Юрий Касьянов, пишет Gazeta.ua.

Волонтер отметил, что система управления Вооруженными силами не реформирована, в армии нет единоначалия.

"На ключевые должности должны быть назначены люди с боевым опытом. А не паркетные генералы, которых перемещают с точки на точку как фигуры на шахматной доске. Генштаб, Минобороны дублируют обязанности друг друга. И Минобороны, и Генштаб занимается обеспечением войск. Здесь интерес простой — в откатах. Чем больше у тебя контрагентов, тем больше возможностей украсть", — сказал он.

Генштаб должен заниматься боевой подготовкой и ведением войны, командованием, изучением театра боевых действий, планированием, считает Юрий Касьянов. А не поставкой в армию трусов и носков.

"Также должно быть четкое понимание, кто кому подчиняется. У нас и начальник Генштаба и министр обороны назначаются президентом и ему же подчиняются. Но формально начальник Генштаба подчиняется министру обороны. Разумеется, что он не будет подчиняться министру, если напрямую замыкается на президенте. А министр в свою очередь подчиняется еще и премьер-министру. Это коллизия. Более того Администрация президента занимается назначением на полсотни ключевых должностей в Минобороны. Если я начальник Генштаба, мне очень сложно управлять территориальным командованием. Потому что его назначение зависит от личных отношений с президентом и Борис Ложкиным.

"В условиях боевых действий какой-то командир может не выполнить приказ, ссылаясь на то, что ему кто-то дал противоположное указание. Такое мы уже наблюдали на фронте. Сотрудники СБУ везли в Горловку наличные. Я так понимаю, в обмен на уголь, который поставлялся с той стороны фронта. Военные не пропускали. Но после звонка из Администрации президента, вынуждены были пропустить. Потому что их командир назначается в АП. Предъявлять претензии министру обороны или начальнику Генштаба в этой ситуации неуместно", — отметил эксперт.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак заявил, что почти каждый второй, а именно 40% сотрудников аппарата Минобороны не смогли пройти проверку на детекторе лжи.

Видео: Gazeta.ua