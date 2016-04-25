Особняк Колесникова под Киевом оценили в 25 млн долларов — СМИ

Журналисты сняли особняк бывшего вице-премьера, нардепа 7-го созыва от Партии регионов, "премьер-министра" так называемого оппозиционного правительства Бориса Колесникова.

Об этом говорится в сюжете "Стоп Коррупции", сообщает "Украинская правда".

По данным журналистов, земельный участок 4,56 га в городе Украинка Киевской области был выделен для ведения фермерского хозяйства.

Сейчас там расположен коттеджный комплекс из пяти построек: дом 1400 кв. м, офисные и гостевые дома, бассейн, пристань и эллинг. Ориентировочная стоимость комплекса — 25 млн долларов.

Как выяснили журналисты, "дворец Колесникова" возведен на земле, принадлежащей Николаю Коломийцу — экс-заместителю руководителя Государственного управления делами времен президентства Виктора Януковича.

По словам соседей, после Евромайдана здесь жили беглые бойцы спецподразделения "Беркут".

Ранее "Главред" сообщал, что под Киевом в Конча-Заспе детский лагерь превратили в элитный поселок для Гелетея и других чиновников.

фото, видео: Стоп Корупції