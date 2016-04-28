Политолог назвал три сценария возвращения Донбасса

Украина имеет три сценария возвращения Донбасса.

Такое мнение высказал украинский политолог Кирилл Сазонов в блоге на Обозревателе.

"Возвращаем мы Донбасс в состав Украины в этом году, возвращаем на своих условиях позже или не возвращаем совсем в обозримой перспективе. Первый вариант приговор для существования Украины, как независимого государства. Так что выбирать придется между вторым и третьим", — пишет он.

По мнению политолога, выбор у украинского руководства сейчас не так уж велик. Выбирать сценарий придется не из категории "хочется", а из категории "возможно".

"Первый вариант — согласиться с кремлевским планом действий, принять закон об особом статусе, амнистировать боевиков, провести выгодные Кремлю выборы и взять разоренный и разграбленный Россией регион обратно. Без репараций и контрибуций со стороны оккупанта. Сохранив в регионе абсолютное влияние России с ее пропагандой, политической элитой и ненавистью к Украине.

Второй вариант — заморозка конфликта. Если мы не можем освободить их прямо сейчас и понимаем, что возврат на условиях Кремля ловушка, то ситуацию необходимо консервировать. И ждать, пока Россия уйдет оттуда сама. Это вполне достижимо и называется "повышение цены оккупации". Экономика РФ несется вниз "стремительным домкратом" и содержать оккупированный регион с разрушенной экономикой это значит приближать конец. Такой вариант устроит Украину и Запад. Но нам нужна разумная стратегия, а не хаотичные попытки блокады, как сейчас. Согласитесь, не самым умным было решение продолжать финансовые выплаты на оккупированных территориях и при этом закрыть туда доступ украинских товаров и продуктов. Фактически мы загрузили российские заводы и агросектор за свои деньги. Стратегия должна быть зеркальной — товары украинские, а деньги российские. Это ускорит процессы.

Третий вариант – всеукраинский референдум по вопросу судьбы оккупированных территорий. Идея придания неподконтрольным территориям формального статуса оккупированных и временного выведения из законодательного поля Украины пользуется в обществе все большей популярностью, а значит использование этого лозунга политиками — вопрос времени. ЕС будет не в восторге от замороженного конфликта, но восторг партнеров для нас все-таки не приоритетная, хоть и важная задача. В принципе, политическое руководство Украины может комбинировать второй и третий варианты, учитывая противозачаточное состояние механизма украинского референдума и тянуть время сколько угодно", — отметил Сазонов.

Ранее историк Ярослав Грицак заявлял, что существует три сценария развития событий на Донбассе. Между лучшим и худшим сценариями сейчас реализуется средний.