Пересек "красную линию": что стоит за задержанием Саакашвили

Утро вторника, 5 декабря, началось с громкого задержания в Киеве бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА, а сейчас главы "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, который на протяжении последних месяцев активно выступает против действующей власти и против Петра Порошенко в частности. Так, например, последняя акция протеста, которую собрал Саакашвили, носила название "Марш за народный импичмент". В целом, акции Саакашвили не были особо многолюдными, однако теперь, по прогнозам экспертов, приверженцев у Михо может прибавиться.

По данным СБУ, Михеилу Саакашвили инкриминируют нарушение части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины — Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. А генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии финансировал свои акции протеста в Украине за счет людей из преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Все подробности задержания Михеила Саакашвили вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Эксперты рассказали "Главреду", чем обусловлены столь жесткие действия власти в отношении Саакашвили, а также как эта ситуация отразится на рейтингах грузинского экс-президента.

Директор Фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина:

Когда режим Януковича посадил в тюрьму Юлию Тимошенко, в одной из телепередач эксперты и аналитики рассуждали о том, зачем это было сделано, почему, какими будут последствия. И когда очередь дошла до меня, я сказала: "А как вы думаете, почему бык кидается на красную тряпку? Потому что — бык!".

В случае с преследованиями властью Михеила Саакашвили подходит это же объяснение. Власть сама для себя создала проблему Саакашвили. И первым "бросанием быка на красную тряпку" стало решение о лишении Саакашвили украинского гражданства. Ведь это решение появилось после того, как в своей телепередаче Саакашвили показал клип на песню "Шоколадна дупа". Я думаю, что для власти это стало последней каплей.

На тот момент избирательный рейтинг Саакашвили был всего лишь 1,8%. Стило ли все это начинать? Стоило ли вытаскивать Саакашвили из маргинального статуса и делать из него, если не героя, то центральную фигуру политических новостей? Это была глупость, которая была обусловлена просто эмоциями.

Так что проблему Саакашвили создала власть собственными руками, а теперь не знает, как ее решить. Точнее решает, но так же — глупо.

Мне сейчас трудно говорить о том, насколько обоснованы обвинения в адрес Саакашвили в том, что его финансировали спецслужбы Российской Федерации. Но я думаю, что в это не поверят, даже если это правда. По крайней мере, сторонники Саакашвили в это точно не поверят.

После всех событий на границе Украины, когда Саакашвили въезжал в нашу страну, рейтинг Саакашвили вырос приблизительно до 3,8% среди населения, а не среди тех, кто пойдет на выборы. То есть после этих событий Саакашвили подошел к избирательному барьеру. Затем произошел некоторый откат — люди видели, что акция протеста Саакашвили стоит с палатками под Радой, ну и что? Рейтинга у Саакашвили не было, а сейчас, после обыска и задержания, он может появиться. Потому что украинцы не любят насилия и защищают обиженных. Тем более, если насилие идет от нелюбимой власти.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Украинская власть не заинтересована создавать образ мученика для Саакашвили. К нынешней ситуации вокруг Саакашвили привели другие факторы. Во-первых, после митинга Саакашвили и его приверженцев 3 декабря, когда он анонсировал в ближайшем будущем блокирование Администрации президента, и мониторинга деятельности ближайшего окружения Саакашвили, думаю, в АП и спецслужбах решили, что это — "красная линия", которую переходит Саакашвили. Если раньше его деятельность ограничивалась исключительно мирными акциями, то сейчас возникла угроза возникновения прямого конфликта с использованием силовых действий.

По сути, из уст Саакашвили прозвучал призыв к захвату власти (если оценивать его слова без публицистических украшений и метафор). Речь шла о прямом штурме, и на это власть решила ответить. Раз Саакашвили пересек "красную линию", значит, по отношению к нему нужно действовать жестко.

Во-вторых, проанализировав попытки Саакашвили собрать Майдан в ноябре и 3 декабря, власть решила, что массовой поддержки Саакашвили не получит, а потому можно перейти в наступление на него.

Это два фактора обусловили попытку задержания Саакашвили.

Не случится ли так, что события 5 декабря приведут к росту поддержки Саакашвили среди украинцев? Вопрос открытый. Ранее власти опасались, их жесткие действия по отношению к Саакашвили (задержание, арест или депортация) могут стать триггером — спусковым крючком для начала протестного движения. Но, как мы уже видели, украинцы ведут себя непредсказуемо в таких ситуациях. Потому станет ли задержание Саакашвили поводом для разжигания ситуации, пока не известно. Теоретически может.

На мой взгляд, большинство украинцев сегодня не склонно поддерживать революционные движения. У них есть некоторые опасения насчет революций — они боятся, что революция может привести только к негативным последствиям, потому они сознательно отстраняются от любых политических конфликтов.

Но проблема в том, что у Саакашвили есть свои активисты, достаточно ангажированные, активные и готовые к решительным действиям. Их, возможно, не так много — всего несколько сотен людей, но ядро таковых имеется.

Кроме того, различные оппозиционные силы в Украине могут воспользоваться сложившейся ситуацией. Но большинство оппозиционеров, на мой взгляд, будет действовать по ситуации: если они увидят, что есть массовая поддержка Саакашвили, они подключатся к процессам; если же они увидят, что массовой поддержки нет, то они будут критиковать власть, но сами вмешиваться не будут.

Политический эксперт аналитического центра " Democracy House" Анатолий Октисюк:

В истории с преследованиями Михеила Саакашвили, на мой взгляд, не последнюю роль сыграл "эксцесс исполнителей". Несомненно, Саакашвили стал своего рода раздражителем для власти. Но во многом в этой ситуации инициатива преследований исходит не от наивысшего политического руководства Украины, а от "низов". Ведь сам Саакашвили с его нынешними рейтингами не представляет особой угрозы для власти, в частности, для действующего президента. К слову, даже акции, которые ему удается собрать, весьма немноголюдные.

Я склоняюсь к версии о том, что такое репрессивное давление на Саакашвили началось с "низов" — кто-то из силовиков хочет выслужиться и показать себя более эффективным.

Если в Украине и дальше по отношению к Саакашвили будут действовать в таком ключе, рейтинги Саакашвили могут начать расти — в нашей стране обиженных любят.

Не исключено, что эта технология будет использована для повышения рейтингов. Но чьих? Сейчас единственным политическим субъектом, представляющим для Порошенко долгосрочную угрозу, является Тимошенко. А с помощью Саакашвили на Банковой могут создать трудности для Тимошенко, оттянув часть рейтинга на Саакашвили.

Есть еще одна причина, почему Порошенко не действует и не препятствует росту рейтингов Саакашвили. В Украине — уйма других проблем, и власть действует по ситуации, то есть реактивно, по мере появления проблем. Если власть заметит, что начнут существенно расти рейтинги Саакашвили, она начнет реагировать. Но пока Саакашвили будет оставаться в подвешенном состоянии. При необходимости его смогут выслать из Украины, лишить гражданства, как это и делали, и т.д.

А пока что гонения на Саакашвили — это предмет для разговоров в обществе. Ведь пока говорят о Михо, внимание отвлеклось от пробуксовывающих реформ, проблем в экономике и других проблем. Если отталкиваться от фразы о "хлебе и зрелищах", то сейчас украинскому обществу предоставляют "зрелища".