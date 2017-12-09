Сотни авто, клетчатое одеяло и плакаты с посланиями. Как активисты съездили к дому Луценко, фото

В субботу, 9 декабря, возле дома генерального прокурора Юрия Луценко акцию устроили активисты "Автомайдана" и Центра противодействия коррупции, на ней было более 300 машин.

Мероприятие уже завершено, пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Его участники привезли к дому чиновника флагшток с клетчатым одеялом, а также плакаты в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины, обклеили забор дома плакатами с посланиями.

Активисты не дождались, когда к ним выйдут и ответят на обращение. Луценко не было дома, работники полиции охраняли забор.

Ранее сообщалось, что активисты собирались направиться к дому Юрия Луценко на акцию "Одеяло для генпрокурора", были намерены требовать прекратить давление на НАБУ и отставки главы ГПУ "из-за того, что он раскрыл данные агентов" Бюро, а одеяло хотели везти как символ коррумпированности.

Позже Луценко сказал, что во время акции находился на работе и проводил совещание о решении проблем освобождения военнопленных, а также утверждал — в клетчатом одеяле не нуждается.