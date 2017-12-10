Участники "Марша за импичмент" выдвинули 4 требования к Раде и пришли к изолятору СБУ

Несколько сотен сторонников задержанного лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили подошли к изолятору временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке, где он содержится.

Митинг проходит на проезжей части ул. Ивана Мазепы, поскольку все подходы и подъезды к Аскольдовому переулку, 3а перекрыты полицейскими.

В частности, представители Нацполиции в бронежилетах и шлемах выстроились в две шеренги вдоль ул. Мазепы от дома номер 3 до дома номер 9.

Смежные улицы и сам переулок перекрыты транспортом правоохранителей.

Во время шествия к СИЗО, когда участники марша проходили мимо улицы Банковой, проход к Администрации президента усиленно охранялся. Участники шествия скандировали лозунги "Импичмент", "Банду вон", "Позор" и другие.

Сейчас на ул. Мазепы организаторы акции и народные депутаты выступают на крыше автомобиля, оборудованного аудиосистемой.

Участники митинга скандируют "Свободу Саакашвили" и "Свободу Мише".

Кроме того, правоохранители заблокировали вход в магазин кондитерских изделий Roshen, который также находится на ул. Мазепы, поскольку часть активистов была агрессивно настроена и пыталась войти в магазин. В то же время, другая часть протестующих просила не трогать магазин и не устраивать провокаций.

Депутат Юрий Деревянко также призвал не трогать магазин.

Ранее организаторы марша за принятие закона об импичменте выдвинули 4 требования к Верховной Раде Украины, которая должна их принять с 19 по 22 декабря, сообщает УНИАН.

Организаторы акции призвали граждан в следующее воскресенье также собраться на марш за импичмент.

Представитель партии "Движение новых сил" Ольга Галабала сообщила, что в этом году в период с 19 по 22 декабря состоится последняя сессионная неделя в парламенте. Она заявила, что участники марша за импичмент требуют от парламента принять 4 требования: "Первое требование — это закон об импичменте. Второе требование — это закон об антикоррупционном суде. Третье требование —во втором чтении принять закон о выборах, потому что первое чтение мы отстояли 19 октября. И четвертое требование — это отставка генерального прокурора Юрия Луценко, который в сговоре с Порошенко и другими фактически на прошлой неделе хотел осуществить коррупционный переворот. За это Юрий Луценко, который стал во главе этого процесса, должен уйти прочь", — сказала Галабала.

Также она призвала украинцев во всех областях, начиная с завтрашнего дня, выходить на улицы и проводить митинги возле всех административных учреждений в городах и поселках всей Украины с требованием выполнить озвученные 4 требования.

Кроме того, во время митинга на Майдане Незалежности народный депутат Егор Соболев предложил создать комитет национального спасения.

"Я предлагаю создать комитет национального спасения людей ответственных, с хрустальной репутацией, с несокрушимым духом и сердцем, которые от Киева до последнего городка помогут организоваться обществу, которые не позволят нарушать закон, уберегут страну от потрясений в этот ответственный период", — сказал Соболев.

Напомним, "Марш за импичмент" стартовал сегодня, в воскресенье, 10 декабря, около полудня.