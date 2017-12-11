"Старшие братья остались в прошлом". Климкин ответил на претензии Польши и Венгрии

Реакция некоторых европейских стран на украинский закон об образовании свидетельствует о наличии проблемы "старшебратского" отношения к Украине.

"Получается, что Украине не разрешено то, что разрешено остальным странам, получается, что мы, украинцы, должны и дальше оставаться комфортными для всех, без собственной воли и собственных приоритетов", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке на "Европейской правде".

По его мнению, нечто подобное наблюдается и в ситуации, когда Польша требует, чтобы мы вместе смотрели "на нашу общую непростую историю исключительно через польские очки".

Климкин убежден, что европейским партнерам Украины необходимо как можно быстрее осознать, что она является равноправным и равноценным им государством. Это поможет избежать проблем, подобных тем, что сложились вокруг закона об образовании.

"Если у наших европейских друзей проявления такого" старшебратского "отношения к Украине являются спорадическими и объясняются, скорее всего, инерцией мышления и внутриполитическими факторами, то в России" старшобратство "является параноидальным и крайне агрессивным", — подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, ранее Климкин заверил, что Украина и Венгрия найдут общее решение языковой проблемы по поводу обучения детей из общин нацменьшинств.