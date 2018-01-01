Саакашвили рассказал, как встретил Новый год

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили утверждает, что встречал Новый год в палаточном городке, разбитом его сторонниками в центре Киева — под Верховной Радой — в широком кругу друзей.

На новогодней Софийской площади "или где бы ни был, люди не только подходят сделать фото на память, но и перечисляют причины, почему поддерживают", написал политик на своей странице в Facebook.

"Говорят: мы поддерживаем вас, потому что это наша борьба, мы прорвемся. "Мы" прорвемся — это наиболее правильная формулировка. Не я, но "Мы" вместе прорвемся. Мы должны поставить их всех на свое место! Украина может победить только встав вместе!", — добавил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что Михеил Саакашвили — "человек-фитиль, который может взорвать любую гранату", не надо так спокойно относиться к действиям политика и тому, что делается вокруг него.