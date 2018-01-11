Генерал-разведчик предупредил: Россия готовит локальные спецоперации на Донбассе

Затраты на оборону в России остаются практически на прежнем уровне несмотря на то, что руководство РФ заявляло о сокращении оборонного бюджета Российской Федерации на 2018 год в связи с завершением военной операции в Сирии.

В новом году на оборону российское руководство планирует потратить 2,7 триллионов рублей (в 2017 году эта сумма составляла 2,8 триллионов рублей), подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его мнению, с учетом завершения сирийской операции, оборонный бюджет России не сокращается, а, скорее, наоборот, увеличивается по некоторым направлениям.

"Россия будет способна проводить специальные операции локального характера, в частности, усиливать боевиков на оккупированных территориях Донбасса. Также нам следует быть готовыми к тому, что Россия будет размещать дополнительные контингенты и наращивать их наступательные способности в западных округах России, то есть на границе с Украиной", — отметил он.

Маломуж указал, что Россия также сможет препятствовать попыткам украинской стороны освободить часть своих ныне неподконтрольных территорий.

"РФ будет вынуждена использовать более многочисленные контингенты, что потребует большего финансирования, и оно оборонным бюджетом предусмотрено", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российская Федерация развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".