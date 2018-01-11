"Это не выдерживает критики". Лубкивский о скандальном заявлении главы немецкого МИД

Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014-2016 годах, прокомментировал слова главы немецкого МИД о возможности постепенного снятия санкций против России в случае длительного перемирия на Донбассе.

"Противоречивое заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, к сожалению, не выдерживает критики. Мы должны продолжать долгосрочное сдерживание российского агрессора", - подчеркнул он в четверг, 11 января, в эфире канала "Эспрессо".

"Что означает постепенная отмена санкций при условии длительного перемирия? Насколько длительного? Речь идет о неделе, месяце, годе или трех годах? Что означает поэтапная отмена санкций? - спрашивает украинский дипломат: Изменилась ли агрессивная политика России? Нет. Или агрессор внезапно поменял свои планы? Нет. Соответствуют ли такие жесты долгосрочным стратегическим интересам не только Германии, но и Европейского Союза? Также нет".

Он также отметил, что хотел бы воспринимать такое заявление как определенный способ продемонстрировать России перспективу отказа от агрессивных планов, но его производительность – сомнительна. "Я не верю в то, что Россия изменит в реальности свои агрессивные планы в отношении Украины, Европейского Союза, западных соседей... (Переговорная) тактика не должна отрицать сути. Мы должны все готовиться и продолжать долгосрочное сдерживание российского агрессора, который представляет угрозу не только для соседей, но и для мирового устройства".

По словам Лубкивского, весь мир заинтересован в том, чтобы Россия стала нормальным государством. Впрочем, подчеркнул он, невозможно вести примирительную беседу "с агрессором, который не имеет целью здоровые отношения, а имеет целью агрессию, коррупцию, имеет целью манипуляцию, имеет целью вмешательство в выборы и ослабление европейских институтов".