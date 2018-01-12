Путин объяснил, что нужно сделать для завершения войны на Донбассе

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе идет к замораживанию конфликта, в чем Россия якобы не заинтересована.

"Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе, и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории", – сказал Путин, пишет УНИАН.

Российский лидер дал понять, что Россию устроит не только выполнение Минских соглашений, а чтоб Донбассу дали особый статус.

"Я сейчас не хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, и хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе", — подчеркну Путин.

Ранее Путин заявил о готовности РФ передать Украине военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма.