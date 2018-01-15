В НФ назвали первоочередную задачу Рады

Фракция "Народный фронт" настаивает на том, чтобы первая пленарная неделя 2018 года началась именно с принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Мы неоднократно публично заявляли требование начинать год с окончательного принятия законопроекта №7163. Законопроекта, который, наконец, законодательно закрепит факт вооруженной агрессии России на Донбассе, определит факт временной оккупации не только Крыма, но и Донбасса, что повлечет соответствующие правовые последствия и адекватную международно-правовую ответственность государства-агрессора", - подчеркнул Бурбак.

"Этот закон создаст правовые предпосылки для формирования консолидированной претензии Украины к агрессору. Россия и ее руководство понесут должную политическую, уголовную и материальную ответственность за международные уголовные преступления, совершенные против Украины и украинских граждан", - подчеркнул руководитель фракции. Он также напомнил о решении Стокгольмского арбитражного суда.

"Хочу напомнить, что некоторые политики скептически относились к решению по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском суде, которое приняло правительство Арсения Яценюка в 2014 году, чтобы наконец избавиться от газовой удавки России. И как все радовались, когда Украине удалось отсудить 56 миллиардов долларов", - сказал Бурбак.

"Поэтому "Народный фронт" настаивает начать 2018 год с принятия законопроекта №7163 и проработки новых возможностей для международной поддержки Украины. Хочу, чтобы все мы постоянно помнили одну и бесспорную истину: пока не будет победы и гарантий безопасности Украины, нечего говорить о чем-то другом", - подчеркнул руководитель фракции.