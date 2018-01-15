НФ выступил с инициативой по правам человека в Крыму и на Донбассе

"Народный фронт" предлагает объединить парламентские силы для создания международного гуманитарного формата с привлечением стран Большой Семерки, ЕС и стран НАТО для рассмотрения состояния соблюдения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе. Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"С 1 января началось председательство Канады в Большой Семерке - неформальном объединении крупнейших мировых демократических государств. Приоритеты председательства Канады касаются прав и свобод человека, глобального мира и безопасности. "Народный фронт" предлагает объединить парламентские силы, чтобы в контексте председательства Канады в G-7 проработать с нашими международными партнерами идею о создании международного гуманитарного формата для рассмотрения состояния соблюдения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе", - сказал Максим Бурбак.

"Главной задачей такого формата должно было бы стать рассмотрение и распространение сведений о состоянии соблюдения прав человека на оккупированных территориях. Целью этой инициативы является выработка надлежащей политической и правовой реакции международного сообщества, а именно: консолидированное давление на агрессора, расширение и введение новых санкций, предоставление Украине и украинским гражданам масштабной и системной помощи в борьбе за восстановление нарушенных прав. А также предоставление оружия нашим Вооруженным Силам для противодействия агрессору", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что темы Крыма и Донбасса надо объединить в политической и гуманитарной плоскости. "Нет разных проблем Крыма и Донбасса. Агрессор - один. Природа преступлений - одна. Крым и Донбасс - это две составляющие одного единого преступления Путина и его камарильи против мирового порядка и Украины", - подчеркнул Максим Бурбак.

По его словам, новый международный формат должен включать страны G-7, НАТО и ЕС. "Против агрессора должен выступать один широкий международный фронт. Новый формат, при ведущем участии Канады и государств G-7, мог бы включать уполномоченных представителей стран Большой Семерки, Европейского Союза и НАТО", - подчеркнул руководитель фракции.

"Гарантированная защита Украины и каждого гражданина - это приоритет из приоритетов для каждого из нас. Это наша последовательная позиция. Именно поэтому кремлевская пропаганда и агентура в Украине выбрали нас за главную мишень. Годы беспрерывной лжи и всевозможных наговоров. Если враг сосредоточивает против "Народного фронта", Арсения Яценюка, лидеров "Народного фронта" главные пропагандистские усилия, значит мы на правильном пути. Мы не отступим от своей позиции и своих принципов. Потому что мы уже приложили и еще приложим достаточно усилий, чтобы гарантировать европейское, цивилизованное и безопасное будущее Украины", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".