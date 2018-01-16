"Не уподобляться России". Эксперт объяснил, почему Украине пригодится Договор о дружбе с РФ

16 января 2018, 12:03

Нарушение права захватом Крыма не порождает права на его владение, отметил Александр Хара.

Украине пригодится Договор о дружбе с РФ, считает Хара

Если Россия разорвет Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, денонсировав статью, в которой Российская Федерация признает территориальную целостность Украины в части, касающейся Крыма и Севастополя, это не будет значить, что Крым станет российским.

По словам директора департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдана иностранных дел" Александра Хары, нарушение права не порождает права.

"Только 11 стран, включая Российскую Федерацию, признали Крым российским мартовской резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 2017 года. То есть все мировое сообщество, Европейский союз, США и другие более сотни стран голосовали за территориальную целостность Украины, никто не признал права на Крым за Российской Федерацией и постоянно указывают на незаконную аннексию", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что не зависимо от того, будет ли в Договоре пункт о признании границ, это не будет влиять на события, которые произошли в 2014 году: вооруженная агрессия РФ, незаконная оккупация Крыма и незаконное присоединение его к России.

"Кроме того, важно, что россияне нарушили самую главную из международных норм — Хельсинский заключительный акт 1975 года, который говорит о недопустимости применения силы и нерушимости границ. Это — самый важный документ для Европы, и, согласно ему, изменение Договора о дружбе не будет значить, что Крым станет российским, с точки зрения международного права", — считает Хара.

Он также заявил, что украинская власть ведет себя несколько неадекватно по отношению к России: "Она тешит себя иллюзией, что с этим российским режимом можно найти взаимопонимание и, если не стать друзьями, то просто уживаться. Но — это невозможно. И каждый последующий шаг будет лишь подтверждать тот факт, что режим, который сложился в РФ, совершенно несовместим с украинской независимостью и суверенитетом".

Вместе с тем эксперт указал, что Украина не должна уподобляться России в ее попытках разрушить механизмы, которые не работают — в будущем они еще могут пригодиться.

"Нужно пересмотреть отношения Украины и России: чем меньше мы будем от нее зависеть, чем больше будем полагаться на собственные силы или на другие регионы, которые признают нашу территориальную целостность и суверенитет, тем лучше. Но этот процесс требует ресурсов и времени", — добавил Хара.

Напомним, ранее в России предложили частично расторгнуть Договор о дружбе с Украиной.

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Россия Украина Дружба договор Хара
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