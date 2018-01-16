В НФ призвали Раду поддержать законопроект о деоккупации Донбасса

Голосование за закон о деоккупации Донбасса и признание России агрессором станет испытанием для парламента. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Сегодня в этом зале мы расставим все точки над "и". И покажем нашим гражданам, кто действительно патриот, который болеет за нашу страну, которая борется с агрессором, а кто является коллаборационистом", - подчеркнул он. Бурбак отметил, что этот законопроект является очень важным.

"Во-первых, Россия впервые признается страной-агрессором. Во-вторых, определяется статус оккупированных территорий как Крыма, так и Донбасса. И это позволит нам увеличить наше присутствие в международных судах с тем, чтобы создать консолидированную позицию и обращаться к России, которая теперь будет отвечать как страна-оккупант за все преступления. Будет нести политическую, уголовную и материальную ответственность за то, что она создала на временно оккупированных территориях", - сказал руководитель фракции.

"В конце концов, этот законопроект позволит эффективнее воевать на востоке страны", - подчеркнул он. От всей фракции "Народный фронт", которая вместе с руководителем вышла к трибуне парламента, Бурбак обратился к народным депутатам с призывом поддержать законопроект.

"Я обращаюсь ко всем ответственным депутатам, не политиканам, а депутатам, которые болеют за страну. Не смотря на позиции фракций, не учитывая позиции политических партий мы должны сегодня быть политически ответственными гражданами Украины и должны отдать все свои голоса за то, чтобы закон о возвращении территорий был принят в сессионном зале. Это сегодня испытание для парламента, и я уверен, что украинский парламент с достоинством его пройдет", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".