В НФ требуют вернуться к голосованию о создании Антикоррупционного суда

Фракция "Народного фронта" на своем заседании принял решение требовать возврата к голосованию о включении в повестку дня законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Заседание фракции состоялось в четверг после утреннего заседания Верховной Рады при участии лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Фракция НФ поддерживает включение этого вопроса в повестку дня Верховной Рады.

Ранее Яценюк рассказал о позитиве принятого закона по Донбассу. Так, по его словам, закон о деоккупации даст возможность ввести миротворцев на Донбасс и восстановить украинско-российскую границу.