Мэру Ирпеня грозит 12 лет лишения свободы

Киевская областная прокуратура приняла решение о принудительной доставке мэра Ирпеня Владимира Карплюка в Печерский районный суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети сам Карплюк.

Напомним, областная прокуратура обвиняет Карплюка в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений с целью хищения бюджетных средств и земель на территории города. Так, Карплюку вменяют злоупотребление своим служебным положением и нанесение городу Ирпень ущерба на сумму свыше десятки миллионов гривен.

Как сообщает Киевская областная прокуратура, Ирпенский городской голова вместе со своими заместителями и определенными следствием лицами создал преступную организацию. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением, а также присвоении, растрате имущества по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенного в составе преступной организации), ст. 28, ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ст. 28, ст. 366 (служебный подлог, совершенное в составе преступной организации) УК Украины.

Чтобы предотвратить бегство Карплюка за границу, где он имеет бизнес и недвижимость, областная прокуратура в настоящее время решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Владимиру Каплюку грозит 12 лет лишения свободы.