Гриценко: Путина надо убить

Бывший министр обороны Украины и экс-депутат Верховной Рады Анатолий Гриценко заявил, что президента Российской Федерации Владимира Путина необходимо убить.

Такое заявление он сделал в ходе эфира "55 на 5" на телеканале ICTV.

"Он враг всей страны, значит, и мой, как гражданина Украина. Если мы говорим серьезно, о войне, о враге, о том, кто отдавал приказы сбивать самолеты и убивать наших людей, то какой другой подход?", - поделился мнением Гриценко.

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Стоит отметить, что это не первое радикальное предложение политика: в июле 2017 года Гриценко в интервью предложил совершать теракты на территории России, отметив, что на каждую машину, которая взлетела на воздух в Украине, "следует подрывать две в Таганроге или Москве". До этого, в 2014 году, Гриценко предложил украинским спецслужбам ликвидировать Путина.

"Я думаю, что нашлись бы патриоты, которые бы его убили", — сказал Гриценко.

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