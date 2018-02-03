"Призываем к открытости дискуссий".В Канаде осудили польский закон о "бандеровской идеологии"

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд убеждена, что ратифицированный в Польше закон об Институте национальной памяти окажет негативное влияние на свободу слова в стране.

Глава МИД высказала свое мнение по вопросу политических преобразований в Польше на официальной странице в Twitter.

"Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем Польшу уважать научные знания и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти", - написала Фриланд.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

В МИД Украины прокомментировали нашумевший закон, подчеркнув, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать. Причинами для этого может послужить, в частности, факт совместной борьбы украинцев и поляков против тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны.

Затем представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что одобренный главным законодательным органом Польши закон Об Институте национальной памяти нарушает нормы свободы слова в стране.