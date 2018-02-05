"Антиукраинские настроения и атмосфера запугивания". Стал известен ответ Рады на "антибандеровский закон"

Верховная Рада подготовила документ-обращение к Сейму Польши в связи с принятым в соседней стране законом, который запрещает "пропаганду бандеровской идеологии" и предусматривает наказание за "преступления украинских националистов".

В настоящее время в Комитете Рады еще обсуждают поправки к тексту, передает издание "Страна", получившее проект соответствующего решения Рады, которое и планируется принять в сессионном зале.

В обращени к Сейму Польши отмечается, что откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что является несовместимым с демократическими ценностями.

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - говорится в тексте заявления.

Украинские парламентарии также намерены указать, что принятые законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

"Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинсцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе. Эта тема представляет исключительное значение и является предметом пристального внимания для парламента Украины. Нас также беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запреты на проведение культурных мероприятий и шовинистическая риторика", - говорится в тексте сообщения.

Однако данный проект Верховной Рады относительно польского закона об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов", не станет "симметричным ответом". Об этом сказала член комитета по иностранным делам и нардеп от "БПП" Светлана Залищук ("Блок Петра Порошенко"). По ее словам, заявление украинскхи народных избранников также содержит призыв к президенту Польши Анджею Дуде ветировать закон.

Напомним, ранее эксперты поделились с "Главредом" своими оценками польского закона об Институте национальной памяти и рассказали, как принятие этого закона повлияет на дальнейшие украинско-польские отношения. Кроме того, в ОБСЕ призвали Польшу ветировать данный закон, а премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с публичными объяснениями его мотива.