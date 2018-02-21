Волкер назвал главную идею закона о деоккупации Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что главной идеей закона о деоккупации Донбасса является урегулирование военной операции.

То, что операцию все еще называли "антитеррористической" (стартовала в апреле 2014-го) — это какая-то фантастика, рассказал он в интервью "Европейской правде" в Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Происходит другое: украинская армия защищает свою землю от вооруженной агрессии. Это — чисто военная операция, и юридически признать это — тоже важно", — отметил собеседник.

По его словам, для реализации Минских соглашений Российская Федерация "должна решить, что она хочет мира на Донбассе". "Пока Россия не приняла такого решения, но я надеюсь, что со временем это произойдет", — добавил дипломат.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (закон называют о деоккупации или реинтеграции Донбасса). Позже документ подписал президент Петр Порошенко.