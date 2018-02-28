Журналист объяснил, на каких условиях Россия будет решать проблемы с Украиной

У России есть внешнеполитическая концепция по Украине, которую она хочет решить только на своих условиях, состоящих из трех пунктов.

Такое мнение высказал политолог и публицист Виталий Портников в интервью "Апострофу".

"Первый пункт – необходимость улучшить отношения с Украиной. Я уверен, что ситуация, которая произошла в 2014 году, была ошибочной, что такого жесткого разрыва с Украиной не должно было произойти, что влияние на Украину можно осуществлять путем политических инструментов, путем договоренностей с украинскими политиками, их коррумпирования, путем влияния на украинское общество, и это можно исправить.

Во-вторых, Кремлю нужно улучшить отношения с Западом.

"Потому что эти отношения, которые есть, с санкциями, со всем этим, не способствуют российской экономике. Эти все пункты существуют в умах российской политической элиты, причем наверху", — отметил он.

"И третий пункт — при этом нельзя оставлять ничего, что уже является российским", — заявил Портников.

На уточняющий вопрос о том, что нельзя уходить даже с Донбасса и Крыма, публицист сказал: "Нельзя. Это даже не обсуждается".

"...Когда мы говорим, что Путину не нужен Донбасс, не нужен был Крым, а нужна была Украина, то, конечно, ему была нужна Украина. Но это он уже захватил, и он там дальше может стоять. А с Украиной можно будет разобраться позже, когда будет возможность. Но это не означает, что нужно отдавать ей Донбасс.

Это нелогично, потому что совершенно очевидно, что с точки зрения простой арифметики присоединение к электоральному полю Украины населения Донбасса и Крыма меняет политическую ситуацию в стране, создает усиление пророссийских политических партий, меняет настроения населения на Востоке и в Центре и дает возможность договориться с пророссийским руководством. Но эта логика не работает, потому что сначала же надо отдать и показать, что ты – слабый, а потом, через годы, это сработает. Это – не российский подход. Россияне так не мыслят.

Именно поэтому не будет никакого "нормандского формата" в действенном виде, ни о чем не договорятся Волкер и Сурков. После президентских выборов в России будут попытки найти выход", — подчеркнул Портников.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж говорил, что для решения конфликта на Донбассе и возвращения захваченного РФ Крыма на международном уровне неофициально сформирована программа давления на российское государство, Запад дает Владимиру Путину шанс уйти с востока нашей страны.